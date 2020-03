Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen: Einbrüche in mehrere Kliniken - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen unbekannte Täter gleich mehrmals zu. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Polizei sucht Zeugen.

Gleich vier Kliniken fielen unbekannten Dieben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Opfer. In den Kliniken "Am Kurpark" (Ziergartenstraße) und "Wildetal" (Günter-Hartenstein-Straße) brachen die Täter Außentüren auf, um ins Gebäude zu gelangen. In der Klinik "Junkerngrund" und "Alte Mühle" (Günter-Hartenstein-Straße) sind die Täter auf bisher nicht bekannte Weise ins Gebäude gelangt. In drei Kliniken wurden Innentüren aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. In zwei Fällen wurden Würfeltresore von der Wand gehebelt und samt Inhalt entwendet. In einem Fall gingen die Täter leer aus und in einer Klinik wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und sämtliche Zigaretten und Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der genaue Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um die gleichen Täter gehandelt hat.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell