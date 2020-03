Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Einbruch in Telefonladen - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Heute Morgen um kurz vor sechs Uhr schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Telefonladens in der Prof.-Bier-Straße ein. Dadurch gelangten sie in den Verkaufsraum, wo sie Mobiltelefone und Tablets verschiedener Marken im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

