Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Haus, Elektrogitarren gestohlen

Korbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagabend brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Poststraße in Bad Wildungen ein. Sie stahlen Elektrogitarren und Bier. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten auf noch nicht bekannte Weise in das mehrstöckige Gebäude. Dort brachen sie gewaltsam eine Tür zu einem Proberaum auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere Elektrogitarren und zwei Paletten Dosenbier. In dem Gebäude durchsuchten sie noch einen weiteren Proberaum, derzeit steht aber noch nicht fest, ob sie auch hier Musikgeräte oder andere Gegenstände stahlen. Die Täter konnten unerkannt mit der Beute flüchten. Die gestohlenen Elektrogeräte haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell