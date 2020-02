Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Lascheider Hof

Hermeskeil (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Hermeskeil)

Am 13.02.2020 wurde gegen 12:20 Uhr durch Anwohner beobachtet, wie ein Lkw am Lascheider Hof auf der L151 wendete. Hierbei beschädigte der Lkw mit seinem Auflieger eine Bushaltestelle und entfernte sich dann unerlaubt in Fahrtrichtung Hermeskeil von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem Unfallverursacher um eine blaue Zugmaschine mit weißem Auflieger und der Aufschrift "Krone" gehandelt haben. Laut Angaben der Zeugen befanden sich mehrere Fahrzeuge auf der Fahrbahn, die durch den Wendevorgang anhalten mussten. Die Fahrer dieser Fahrzeuge, sowie mögliche weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Tel.:06503-91510).

