Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Hochsitz

Horath (ots)

Zwischen dem 1. und 6. Februar 2020 wurde in dem Waldstück "Auf der Höh" in der Nähe von Horath ein Hochsitz beschädigt. Der bisher unbekannte Täter hat den Hochsitz umgestoßen und anschließend die Stützpfähle mit einer Handsäge durchgesägt. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Wer hat im o.g. Zeitraum eine verdächtige Person, möglicherweise mit einer Handsäge, in dem genannten Bereich gesehen, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell