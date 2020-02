Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen 11.02.2020 16:30 Uhr und 12.02.2020 07:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden alle vier Reifen des blauen Kleinwagens vermutlich mittels Messer aufgeschlitzt. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

