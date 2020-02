Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit verletztem Kind

Brücken/ Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, den 11.02.2020, gegen 16:30 h, wartete ein 11 jähriges Kind als Fußgänger auf dem Gehweg im Bereich der Trierer Straße/ Einmündung Hochwaldstraße in Brücken. Mit einer Freundin wollte das Kind die Straße überqueren, betrat diese und übersah eine einmündende PKW-Fahrerin. Diese konnte geistesgegenwärtig zwar ihr Auto noch auf die Gegenfahrbahn lenken, kollidierte aber dennoch mit ihrem Fahrzeugheck und dem zur Fahrbahnmitte gehenden Kind. Das Kind erlitt dabei schwere, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und musste ebenso mittels RTW vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden.

