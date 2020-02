Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erhebliche Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 11.02.2020 wurde gegen 16:15 Uhr eine Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Pfälzer Hof", in der Wasenstraße in Idar-Oberstein angezeigt. Durch unbekannte Täter wurden die rückseitigen Scheiben des Unterstandes an der Bushaltestelle vollständig zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Ein genauer Tatzeitraum ist bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

