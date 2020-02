Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, dem 11.02.2020 zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Kunickerstraße HNR 2, gegenüber der dortigen Sparkasse, geparkter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Lexus. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro in dem Bereich der linken Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510

Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pihermeskeil









Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell