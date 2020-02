Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein/B41: PKWs erneut mit Gegenständen beworfen

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 10. Februar kam es im Bereich der B 41/Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein zu mehreren gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Hier warfen derzeit noch unbekannte Personen diverse Gegenstände aus ihren Fenstern und gefährdeten die Fahrzeuge, welche sich auf der B 41 bewegten. Nur dem Zusammenschluss glücklicher Umstände ist es zu verdanken, dass durch dieses rücksichtslose Verhalten kein Schaden entstanden ist.

Hinweise über die Täter erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer: 06781-5610

