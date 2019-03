Polizeipräsidium Ulm

Am Sonntagmorgen um 02.00 Uhr mussten Rettungskräfte und Polizei zu einem schweren Unfall auf die B 311 bei Ulm-Einsingen ausrücken. Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin setzte trotz beschildertem Überholverbot und einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines Busses an. Hierbei übersah die den aus Richtung Ulm kommenden BMW eines 22 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Die 23 Jahre alte Unfallverursacherin, sowie zwei Insassen des BMW - es handelte sich um einen 22 Jahre alten Mann und eine 21-jährige Frau - wurden schwer verletzt. Der 22-jährige BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die 21 Jahre alte Insassin des BMW wurde durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B311 etwa 2 Stunden gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14.500 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim (Tel.: 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Busses oder dessen Insassen, sich zu melden.

