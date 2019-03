Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - schwerer Verkehrsunfall durch unachtsames Wenden

Ein Mann und eine Frau werden auf der L1230 verletzt

Ulm (ots)

Nur kurz währte die Freude eines 27 Jahre alten Mannes über seinen gebraucht gekauften BMW X5. Der Mann fuhr gegen 14:15 Uhr aufgrund des Staus auf der A8 eine Alternativstrecke von Laichingen nach Merklingen. Da sich auch auf dieser Strecke ein Rückstau gebildet hatte, wollte er eine weitere Ausweichroute fahren. Hierzu wendete er seinen Pkw auf der Fahrbahn, übersah allerdings eine aus Merklingen heranfahrende 56 Jahre alte Volvofahrerin. Die Frau leitete noch eine Vollbremsung ein, prallte aber dennoch heftig gegen den BMW. Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und unter Begleitung des Notarztes in eine Klinik eingeliefert. Die Volvofahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Merklingen und Laichingen, der Rettungsdienst mit Notarzt und zwei Abschleppfahrzeuge an der Unfallstelle eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L1230 voll gesperrt, es kam zu weiteren Verkehrsbehinderungen. An den beiden verunfallten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 57.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++392675

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell