Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Schlägerei in Shisa-Bar

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr mussten mehrere Streifenwagen der Polizei Riedlingen, Ehingen und Bad Saulgau zu einer körperlichen Auseinandersetzung in eine Shisha-Bar ausrücken. Der 36 Jahre alte Betreiber der Bar hatte einen 28 Jahre alten Gast aufgefordert, die Bar zu verlassen. Aufgrund dessen waren zwei 23 und 25 Jahre alte Begleiter des 28-Jährigen auf den Betreiber der Bar losgegangen. Dieser wehrte sich mit einem Tierabwehrspray und einem hölzernen Schnapsservierbrett gegen die Angreifer. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge ins Freie. Dabei wurde der Pkw eines Unbeteiligten beschädigt. Die eingesetzten Polizeistreifen trennten die Streithähne und nahmen die gegenseitigen Anzeigen auf.

