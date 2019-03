Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Alkoholisierte Autofahrerin muss durch Feuerwehr aus Fahrzeug geborgen werden

bei einem Verkehrsunfall wurde eine 48 Jahre alte Frau schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in Kirchdorf an der Iller informiert. Eine 48 Jahre alte Frau aus einem Nachbarlandkreis hatte auf einem geschotterten Gemeindeverbindungsweg ihren Dacia stark beschleunigt und daraufhin die Kontrolle über den Pkw verloren. In der Folge kam sie nach rechts in einen angrenzenden Acker ab. Im weichen Erdreich versank ein Vorderreifen derart, dass sich der Dacia überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Kirchdorf und Erolzheim musste die Frau aus dem Auto geborgen werden. Bei der Frau wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde. Zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen wurde dir 48-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++397461

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell