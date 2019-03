Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Klinikpersonal verprügelt

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 03.30 Uhr, erschien ein 23-jähriger Mann in der Zentralen Notaufnahme. Der Wohnsitzlose klagte über Kreislaufbeschwerden und strebte eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus an. Er wurde durch den Arzt untersucht. Eine Aufnahme wurde durch den Arzt abgelehnt, da kein medizinischer Grund dafür vorlag. Das gefiel dem Mann nicht und er weigerte sich zu gehen. Zwei Krankenschwestern wollten den Mann zum Ausgang begleiten. Der Obdachlose schlug dann auf die beiden ein. Der Randalierer wurde zu Boden gebracht und so der Polizei übergeben. Nach einer Haftfähigkeitsprüfung wurde der Mann in Gewahrsam genommen und verbrachte die weitere Zeit in der Zelle.

