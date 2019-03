POL-UL: (GP) Rechberghausen - Wenn die Steckdose raucht ...

Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag, gegen 09.30 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Brandgeschehen in die Albstraße ausrücken. Bereits am Donnerstag hatten die Bewohner des Hauses Rauch aus einer Steckdose aufsteigen sehen und folgerichtig einen Elektriker verständigt. Dieser konnte nichts feststellen und verließ die Wohnung wieder. Am Freitagmorgen zeigte sich die Rauchentwicklung erneut. An der Wand war eine deutliche Erwärmung feststellbar. Die Feuerwehr öffnete die Wand und stellte einen Schwellbrand fest. Die Dämmung zwischen den Brandschutzwänden der beiden Doppelhäuser war in Brand geraten. Das Feuer hatte sich ganz langsam durch die Holzfaserplatten gefressen. Die Feuerwehr musste große Teile der Wand öffnen, um das Feuer löschen zu können. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Der Sachschaden wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

