POL-PDTR: Sachbeschädigung auf Schulhof

Kell am See (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 09.02.2020, wurde auf dem Schulhof der Realschule Plus in Kell am See randaliert. Eine Tischtennisplatte wurde beschädigt. Hier wurde das Aluminiumgitter, das als festes Netz dient, aus der Halterung gehoben und zusammengerollt. Es wurden mehrere Bänke und Tische sowie Mülleimer umgeworfen. Ein Fußballtor wurde aus seiner Verankerung gerissen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503/91510.

