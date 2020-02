Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Fahrzeug, Reifen zerstochen

Morbach (ots)

Der Polizeiinspektion Morbach wurde am Morgen des 8. Februar 2020 eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat eine bisher unbekannte Person, in der Nacht zwischen dem 7. und 8. Februar, beide Reifen der Beifahrerseite, an einem in der Reitergasse geparktem Audi zerstochen. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Hat jemand im o.g. Zeitraum eine verdächtige Person oder verdächtige Handlungen wahrgenommen?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell