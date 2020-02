Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schaufensterscheibe eines Sportgeschäftes beschädigt

Trier (ots)

Am Sonntag, dem 09. Februar, beschädigten zwei bislang Unbekannte gegen 01:20 Uhr eine Schaufensterscheibe in der Konstantinstraße in Trier. Die beiden männlichen Täter traten die äußere Glasscheibe zum Ausstellungsraum eines Sportgeschäftes ein und flüchteten anschließend unentdeckt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ansprechpartner:Herrmann, PK



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Südallee 3

54290 Trier

Telefon: 0651/9779-3200

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell