Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Kempfeld (ots)

Am 9. Februar befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Pkw kurz vor 4 Uhr die Straße Orenborn in Kempfeld in Richtung Auf der Wiese. An der Einmündung Zollstraße kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, welcher hierdurch beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

