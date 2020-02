Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Idar-Oberstein (ots)

Am 8. Februar gegen 11:45 Uhr warf ein bislang flüchtiger Täter einen unbekannten Gegenstand von der Fußgängerbrücke am Otto-Decker-Knoten in Richtung der Nahehochstraße. Dadurch wurde ein in Richtung Kirn fahrender Pkw an der Windschutzscheibe getroffen und erheblich beschädigt. An der gesamten Fahrzeugfront waren Spuren von blauem Nagellack festzustellen. Welcher Gegenstand den Schaden verursacht hat, konnte nicht geklärt werden. Die Geschädigten konnten zudem keine Personen auf der Brücke wahrnehmen. Eine Nahbereichsfahndung sowie Absuche der Fahrbahn und der Fußgängerbrücke verlief negativ. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781/561-0.

