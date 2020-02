Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hermeskeil (ots)

Am 10.02.2020 gegen 08.00 Uhr kam es auf der B 327 zwischen Malborn und Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 27- jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Birkenfeld kam mit seinem Fahrzeug linksseitig von der Fahrbahn ab. Hier schlug er in der Böschung ein. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Hermeskeil verbracht. Mitursächlich für die Entstehung des Verkehrsunfalls dürften die starken Windböen gewesen sein. Im Einsatz waren die Polizei Hermeskeil, die Feuerwehr Hermeskeil, das Deutsche Rote Kreuz und ein Notarzt.

