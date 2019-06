Polizei Essen

POL-E: Essen: Handtaschenräuber durch Zeugen verfolgt und von der Polizei gestoppt - zwei Festnahmen

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Zwei Handtaschenräuber überfielen am Samstagmittag (8. Juni) gegen 15:35 Uhr eine 50-jährige Frau, die auf einer Bank an der Friedrich-Ebert-Straße saß. Die beiden Räuber beobachteten die Essenerin und entschlossen sich, die Handtasche, die sich neben der Frau auf der Bank befand, zu stehlen. Die beiden Männer stürmten auf die Bank zu, rissen an der Tasche, die sich aber in der Hand der Frau befand. Dabei rissen sie so stark an der Tasche, dass sie die Frau hierbei leicht verletzten. Sie flüchteten zunächst in Richtung Limbecker Platz. Ein Zeuge auf einem Fahrrad verstellte den beiden Räubern den Fluchtweg, sodass diese die Handtasche wegwarfen und weiter flüchteten. Weitere Zeugen, welche die beiden fliehenden Männer mit der Handtasche ebenfalls beobachtet hatten, verfolgten sie daraufhin weiter in Richtung Reckhammerweg. Währenddessen kümmerten sich einige Passanten um die Überfallene. Die fahndenden Beamten entdeckten die beiden Männer sowie hinterhereilende Zeugen ebenfalls am Reckhammerweg. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, folgte zunächst nur einer der Räuber. Nach kurzer Nacheile stoppte aber auch der Zweite. Sie wurden festgenommen und der Polizeiwache zugeführt. Sie gaben vollumfänglich zu. Beim Haupttäter entdeckten die Beamten zudem mehrere Druckverschlusstüten mit Drogen sowie ein kleines Messer. Lobend zu erwähnen ist das Verhalten aller beteiligten Zeugen, die sich sowohl um die Überfallene gekümmert, als auch die Täter verfolgt haben. Ein Essener (59) nutze hierzu sogar sein Fahrzeug. Zudem entdeckten die Zeugen auf dem Fluchtweg einige persönliche Gegenstände der Überfallenen und übergaben diese der Polizei. (ChWi)

