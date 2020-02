Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall am Pacelliufer - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Montag, 10.02.2020, ereignete sich gegen 12.25 Uhr am Pacelliufer ein Verkehrsunfall, in dessen Zusammenhang die Polizei nach Zeugen sucht. Ein schwarzer Mercedes befuhr das Pacelliufer stadteinwärts. In Höhe der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke kam es zum Zusammenstoß mit einem weißen Audi, welcher aus Richtung der Konrad-Adenauer-Brücke kam und nach links in Richtung Konz abbog. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass eines der Fahrzeuge das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

