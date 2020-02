Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifenstecher unterwegs

Trier (ots)

In der Nacht von Sonntag, 09.02.2020, auf Montag, 10.02.2020, wurden im Bereich von Trier-Nord mehrere geparkte Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. U.a. in der Balthasar-Neumann-Straße, der Paulinstraße, der Thyrsusstraße und des Wasserweges, wurden an insgesamt 11 Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0651-9779-3200, mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

