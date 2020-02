Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Skoda flüchtet vor Polizeikontrolle

Trier (ots)

Am Dienstag, 11.02.2020, gegen 09.05 Uhr, wollte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Trier in der Schönbornstraße einen Skoda kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich dieser Kontrolle und flüchtete über die Schöndorfer Straße und den Wasserweg in Richtung Avelsbacher Straße. Beim anschließenden Abbiegeversuch in die Nellstraße kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des Skoda fußläufig durch die Nellstraße und konnte hier durch einen nacheilenden Polizeibeamten festgenommen werden. Auch der Beifahrer des Skoda, welcher im Fahrzeug verblieb, wurde festgenommen. Durch den Zusammenstoß wurden in dem entgegenkommenden VW Passat zwei Personen leichter verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der flüchtige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Fahrzeug konnten weiterhin Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

