Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein Einbruch und zwei versuchte Einbrüche in Kirchen

Kreis Heinsberg (ots)

Zwischen Mittwoch, 11. Dezember und Donnerstag, 12. Dezember, versuchten Unbekannte in Heinsberg-Dremmen durch das Einschlagen der bleiverglasten Eingangstür in eine Kapelle an der Straße Herb einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht.

Auch in Heinsberg-Porselen versuchten Täter in eine Kirche an der Rochusstraße zu gelangen. Hier beschädigten sie ebenfalls die Eingangstür des Gebäudes. Es blieb beim Versuch eines Einbruchs. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 8. Dezember und Donnerstag, 12. Dezember.

Indem sie ein Fenster einschlugen, drangen Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag, 12. Dezember, in eine Kirche an der Stiftsgasse in Geilenkirchen-Lindern ein. Sie entwendeten ein unbekannte Menge Bargeld, nachdem sie den Opferstock aufgebrochen hatten.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

