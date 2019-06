Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter überrascht

Hiddenhausen (ots)

(sls) In Schweicheln am Alten Kirchweg versuchte ein unbekannter Täter am Mittwochabend in ein Wohnhaus einzudringen. Eine Bewohnerin befand sich gegen 22:50 Uhr im Schlafzimmer des Hauses, als sie plötzlich eine männliche Person auf der äußeren Fensterbank sehen konnte. Dieser versuchte gerade durch das auf "Kipp"-stehendes Fenster zu öffnen. Als er die Bewohnerin bemerkte flüchtete er in Richtung Waldstraße. Der Täter wird mit einer kleinen Statur und rötlichem Haar beschrieben. Er trug einen grünen Pullover. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum versuchten Einbruch machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0.

