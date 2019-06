Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Autohaus- Täter entwenden Reifensätze

Hiddenhausen (ots)

(sls) Seit dem vergangenen Pfingstwochenende beschäftigt sich die Polizei Herford mit einem Einbruch in ein Autohaus an der Schweichelner Straße in Hiddenhausen. Unbekannte Personen entwendeten aus einem Container diverse Kompletträder (Felgen und Reifen). Um Zugriff auf den Container zu bekommen wurde zunächst durch die Täter ein Pkw VW Sharan zur Seite bewegt, um an die Öffnungstüren zu gelangen. Anschließend wurden die Vorhängeschlösser aufgebrochen und aus dem Container die Reifensätze entwendet. Von einem weiteren Fahrzeug das auf dem Gelände stand, wurden die Kennzeichen HF-AZ 50 mitgenommen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können oder auch verdächtigte Wahrnehmungen im Umfeld des Tatorts wahrgenommen haben, sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

