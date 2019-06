Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Abgeschlossene Räder auf dem Pfingstfest gestohlen

Löhne (ots)

(kup) Am Sonntag (9.6.), in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Räder an der Lübbecker Straße. Ein Ehepaar aus Bad Oeynhausen war mit seinen beiden Elektrorädern der Marke "Riese und Müller" auf ein Pfingstfest gefahren. Der 57-jährige Mann und seine 49-jährige Frau stellten ihre Räder an einem Geh- und Radweg in der Nähe eines Erdbeerfeldes ab. Sie schlossen beide Räder mit einem schwarzen Schloss an den Hinterrädern ab. Als das Paar am späten Nachmittag zurückkehrte, waren die E-Bikes verschwunden. Es handelt sich zum einen um ein schwarzes Herrenrad, Modell Blue Label Charger black. Das andere Rad ist ein beige-braunes Modell Culture Bosch. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 3.500 Euro. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

