Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tankstelle - Täter gesucht

Herford (ots)

(kup) Am frühen Mittwochmorgen (12.6.), in der Zeit von 1:48 Uhr bis 1:51 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Tankstelle an der Ahmser Straße ein. Mit einem Stein zerschlug der Mann die Scheibe der Eingangstür und verschaffte sich Zugang zum Innern der Tankstelle. Im Kassenbereich steckte er diverse Zigarettenschachteln in eine mitgeführte Tasche. Anschließend verließ er den Verkaufsraum durch das Loch in der Eingangstür. Er konnte in Richtung B 239 entkommen. Eine sofort eingesetzte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Mann hat eine kräftige Figur, trug einen schwarzen Kapuzen-Pullover mit weißem Adidas-Zeichen auf der Brust, Turnschuhe der Mark Puma sowie Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

