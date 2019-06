Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Pedelec beim Rückwärtsfahren übersehen

Löhne (ots)

(kup) Am Dienstag (11.6.), um 16:25 Uhr, fuhr eine 43-Jährige rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt an der Löhner Straße. Gleichzeitig befuhr ein 23-jähriger Mann mit einem Pedelec den Gehweg der Löhner Straße in Richtung Ringstraße. Als der weiße Mercedes auf Höhe des Fußgängerwegs war, kollidierte das Fahrzeug mit dem Fahrrad. Der Mann aus Bad Oeynhausen prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen den weißen Mercedes und kam auf dem Boden zu liegen. Er verletzte sich leicht am Bein. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1.700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell