Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - An zwei PKW Spiegel abgebrochen

Spenge (ots)

(kup) In der Nacht von Samstag (8.6.) auf Sonntag wurden an zwei PKW die Außenspiegel beschädigt. In einem Fall parkte ein blauer Opel Agila am Samstagabend unbeschädigt an der Weststraße. Als der 53-jährige Fahrer des Wagens am Sonntagmittag zu seinem PKW kam, war der Außenspiegel aus der Halterung gerissen, das Glas lag neben dem Auto am Boden. Im zweiten Fall parkte ein grauer Peugeot 156 in unmittelbarer Nähe an der Hermannstraße vor einem Wohnhaus. Die 28-jährige Fahrerin des PKW bemerkte am Sonntag gegen 12:45 Uhr, dass ihr Außenspiegel beschädigt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herford unter 05221 -888 0 in Verbindung zu setzen.

