Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Grundschule Täter durchsuchen Lehrerzimmer

Herford (ots)

(sls) Bereits am vergangenen Freitag (7.6.) kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule am Altensenner Weg in Herford. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht ein Gebäudefenster auf und gelangten in die Schule. Um im Inneren in mehrere Räume zu gelangen, wurde eine Glastür beschädigt. Anschließend bewegten sich die Täter durch mehrere Büroräume und durchsuchten verschiedene Schränke. Es wurden ein Kaffeevollautomat (Krups) und ein Bohrhammer (Makita) mitgenommen. Anschließend verließen die Täter unerkannt das Schulgelände. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder andere verdächtige Wahrnehmungen machen können, sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221/8880) in Verbindung zu setzen.

