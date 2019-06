Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Hund schwer verletzt

Löhne (ots)

(mmb) Am Sonntag (09.06.2019) gegen 10:00 Uhr kollidierten auf einem Fuß-/ Radweg an der Werre zwischen Bad Oeynhausen und Löhne ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Oeynhausen und ein Hund, der eine Gruppe von Joggerinnen begleitete. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und befindet sich aktuell in stationärer Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernimmt die Direktion Verkehr der KPB Herford, welche unter der Rufnummer 05221/888-0 erreichbar ist.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell