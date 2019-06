Kreispolizeibehörde Herford

(kup) Am Montag (10.6.), um 21:05 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Herford die Detmolder Straße in Richtung Bad Oeynhausen. Nachdem er eine Kurve passiert hatte, kam ihm auf seiner Seite der Fahrbahn ein weißer Mercedes entgegen. Um dem Geisterfahrer auszuweichen, steuerte der Fahrer seinen schwarzen Ford nach rechts. Bei dem Manöver prallte er mit einem Baum am Straßenrand zusammen. Dabei verletzte er sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher floh vom Unfallort ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Bei dem Wagen handelt es sich vermutlich um eine A-Klasse, im Fahrzeug sollen sich zwei Personen befunden haben. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

