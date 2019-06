Polizei Hamburg

POL-HH: 190605-2. Task Force - Einsatz zur Drogenbekämpfung in mehreren Hamburger Stadtteilen

Tatzeit: 04.06.2019, 05:30 Uhr - 05.06.2019, 03:30 Uhr Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Bei einem weiteren Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamte in dem o.g. Zeitraum insgesamt 104 Personen überprüft.

Sie verhängten 16 Platzverweise und 43 Aufenthaltsverbote.

Darüber hinaus wurden sieben Strafanzeigen gegen mutmaßliche Dealer sowie 19 Strafanzeigen wegen des Verdachts des Erwerbs bzw. Besitzes von Betäubungsmitteln (Btm) gefertigt.

Im Bereich des Alsenparks beobachteten die Rauschgiftfahnder zwei Personen, die mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelten. Eine anschließende Überprüfung der beiden aus der Türkei stammenden Männer (19, 32) ergab eine Sicherstellung von diversen Beweismitteln. Unter anderem wurden ca. 5 Gramm Heroin, vier offenbar deliktisch genutzte Mobiltelefone, 1123 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie ein als gestohlen gemeldetes Mountainbike sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Im Bereich der St.Pauli Hafenstraße konnten die Zivilfahnder des Polizeikommissariats 15 zwei aus Gambia stammende mutmaßliche Dealer (16, 20) beim Handeln mit Betäubungsmittel beobachten. Die beiden Männer wurden durch die Einsatzkräfte angehalten und überprüft. Insgesamt stellten die Fahnder bei den Tatverdächtigen mehrere Gripbeutel mit Marihuana sowie 205 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden dem Haftrichter zugeführt.

Fahnder des Polizeikommissariats 38 beobachteten einen Mann, der offenbar vor einer Spielhalle im Grabkeweg Betäubungsmittel kaufte. Die Person konnte wenige Minuten später angehalten und überprüft werden. Bei dem 43-jährigen Deutschen wurden zwei Portionseinheiten Kokain aufgefunden. Als Verkäufer geriet ein 28-jähriger Türke in den Focus der Beamten. Dieser konnte vor der Spielhalle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung am Polizeikommissariat 38 stellten die Fahnder neun weitere Portionseinheiten mit Kokain in der Kleidung des mutmaßlichen Dealers fest, welches sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

