Schülerinnen und Schüler engagieren sich ehrenamtlich für Verkehrssicherheit

Zur Ermittlung des Stadtmeisters 2019 richtet die Verkehrswacht Wuppertal in Kooperation mit der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Wuppertal auch in diesem Jahr wieder einen Schülerlotsenwettbewerb aus. In einer Vorauswahl nahmen die von den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei ausgebildeten Lotsen der Christian-Morgenstern-Schule, der Tagesschule Dönberg und der Gesamtschule Langerfeld bereits an einem schriftlichen Test teil. Die 8 Punktbesten erreichten die Endausscheidung und müssen nun vor einer Fachjury ihr erlerntes Können bei Rollenspielen, in denen Standardsituationen aus dem Lotsenalltag nachgestellt werden, beweisen.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie zur Endausscheidung und anschließenden Siegerehrung der drei Stadtmeister in einer Feierstunde am

Mittwoch, 03.04.2019, ab 13:00 Uhr, in der Beratungsstelle für Verkehrssicherheit (Erdgeschoss) des Wuppertaler Polizeipräsidiums, 42855 Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228,

begrüßen dürfen.

Den Siegern winken schöne Preise sowie die Berechtigung, unsere Stadt beim Landeswettbewerb der Schülerlotsen zu vertreten. (kth)

