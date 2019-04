Polizei Wuppertal

POL-W: RS Mann nach Autobrand in Remscheid schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (30.03.2019), gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Südstraße in Remscheid zu einem Fahrzeugbrand. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verlerzungen zu. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Innenraum des Fords eines 74-Jährigen während der Fahrt in Brand. Der Remscheider konnte das Fahrzeug zum Stillstand bringen, verletzte sich durch das Feuer jedoch schwer. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Auto ebenfalls auf der Südstraße unterwegs war, gelang es, den Brand an dem Mann und dem Fahrzeug zu löschen. Der schwer verletzte 74-Jährige musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es, die Ursache für das Feuer zu ermitteln. (sw)

