Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerverletzter Pkw-Fahrer nach Zusammenstoß mit einem Lkw

Wuppertal (ots)

Am 30.03.2019, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger spanischer Lkw-Fahrer die Nützenberger Straße bei Grünlicht zeigender LZA in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die Varresbecker Straße und fuhr bei Rotlicht zeigender LZA nach links auf die Düsseldorfer Straße. Bei dem Zusammenstoß wird der Pkw-Fahrer schwer verletzt mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zur Behandlung zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

