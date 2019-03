Polizei Wuppertal

POL-W: W- Alleinunfall mit Pedelec-Fahrer alkoholisiert

Wuppertal (ots)

Schwere Verletzungen zog sich gestern (28.03.2019), gegen 22:45 Uhr, ein Fahrer eines Elektrofahrrades zu, als er die Hauptstraße in Wuppertal-Cronenberg befuhr. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 55-jährige Zweiradfahrer zu Fall und verletze sich dabei schwer. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Solinger alkoholisiert war. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. (weit)

