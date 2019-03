Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern, 27.03.2019, nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen sieben Einbrüche und Einbruchsversuche auf. Wuppertal: Im Zeitraum 27.03.2019, 02:50 Uhr und 03:20 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Geschäft am Berliner Platz ein. Aus dem Innenraum stahl er Tabakwaren. Der Versuch die Kasse aufzubrechen verlief erfolglos. Anschließend flüchtete er unerkannt. Zwischen Dienstagabend (26.03.2019) und Mittwochmorgen verschafften sich Einbrecher unbefugt Zutritt zu einem Bürogebäude an der Straße Klotzbahn. In verschiedenen Etagen brachen sie Zwischentüren auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. In der Straße Steinbeck hebelten in der Nacht zu Mittwoch (27.03.2019), unbekannte Täter die Eingangstür ein Geschäfts auf. Sie entkamen mit Tabakwaren. Bei einem Einbruchsversuch blieb es am 14.03.2019. Wie erst jetzt festgestellt wurde, versuchten Straftäter über das Dach in ein Geschäft an der Berghauser Straße einzubrechen. Aus unbekanntem Grund ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt. In den frühen Morgenstunden des 28.03.2019, scheiterten Einbrecher an der Türsicherung eines Geschäftes an der Roßstraße. Trotz erheblicher Gewalteinwirkung hielt die Tür stand. Durch ein eingeschlagenes Fenster stiegen heute (28.03.2019, 02:30 Uhr), Unbekannte in eine Gaststätte an der Straße Bredde ein. Im Objekt brachen sie mehrere Spielautomaten auf und nahmen das Geld mit sich. Solingen: Auf eine Kindertagesstätte in Solingen-Katternberg hatten es Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (27.03.2019) abgesehen. Sie hebelten eine Terrassentür und durchsuchten das komplette Gebäude. Mit einem geringen Bargeldbetrag entkamen sie unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu wenden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

