POL-W: W Schwerverletzter Motorradfahrer in Wuppertal-Barmen-Autofahrer flüchtet

Gestern (27.03.2019), gegen 15:35 Uhr, kam es auf der Jesinghauser Straße in Wuppertal zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 48-Jährige war mit seiner Harley-Davidson in Richtung Oberbarmen unterwegs. Als ein bislang Unbekannter mit seinem Auto unmittelbar vor ihm die Fahrspur wechselte, musste der Motorradfahrer bremsen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst musste ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus bringen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen größeren Audi gehandelt haben. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

