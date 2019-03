Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Polizeiauto auf dem Robert-Daum-Platz in Wuppertal-Fünf Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern (27.03.2019), gegen 22:45 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Unfall mit fünf Verletzten unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs. Auf dem Weg zu einem Einsatz wollte die Besatzung des Funkwagens die Kreuzung Robert-Daum-Platz von der Bundesallee in Richtung Friedrich-Ebert-Straße mit Sonder-und Wegerechten überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW-SUV eines 51-Jährigen, der von der Briller Straße in Richtung Tannenbergstraße fuhr. Der BMW-Fahrer sowie seine 22-jährige Begleiterin und ein 4-jähriges Kind verletzten sich dabei. Sie mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 26- und 28 Jahre alten Polizisten verletzten sich leicht. Durch ein herumfliegendes Trümmerteil kam es zu einem Schaden an einem geparkten Auto. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Aus Gründen der Neutralität übernimmt die Ermittlungsarbeit das PP Hagen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell