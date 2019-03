Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrüche in Tankstelle und Büro in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Seit gestern (28.03.2019), nahm die Polizei in Wuppertal einen Einbruch und einen Einbruchversuch auf. An der Düsseldorfer Straße gelangten Einbrecher am 28.03.2019, um 04:02 Uhr, in die Räume einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße. Dor stahlen sie Bargeld und Tabakwaren. Sie flohen mit einem nicht näher beschriebenen Auto. Am Unterdörnen versuchten Straftäter zwischen dem 27.03.2019 und dem 28.03.2019, ein Büro gewaltsam zu öffnen. Sie entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-0 beraten. (sw)

