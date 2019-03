Polizei Wuppertal

POL-W: W Bei Fahrübungen Kontrolle verloren-Frau in Remscheid schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (28.03.2019), gegen 18.35 Uhr, kam es in Remscheid zu einem Unfall, bei dem sich eine Frau schwer verletzte. Die 37-Jährige machte Fahrübungen mit einem Motorrad auf dem Parkplatz einer Freizeiteinrichtung an der Hackenberger Straße in Remscheid. Dabei verlor die Fahrschülerin die Kontrolle über ihre Yamaha. Sie fuhr über einen Grünstreifen gegen den vorbeifahrenden Ford einer 41-Jährigen. Die Zweiradfahrerin verletzte sich schwer und sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 11-jährige Beifahrer der Ford-Fahrerin zog sich eine leichte Verletzung zu. Auch er musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. (sw)

