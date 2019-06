Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Leutenbach -Heidenhof - Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 71-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Freitag gegen 17.10 Uhr durch Heidenhof . An einer Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW eines 46-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der der 71-Jährige verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000 Euro.

Berglen - Birkenweißbuch - Motorrad fährt auf PKW auf

Am Freitag gegen 18:20 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem PKW von Berglen-Kottweil in Richtung Birkenweißbuch. Kurz vor dem Ortseingang von Birkenweißbuch hielt sie an, um nach links in Richtung zur Hohensteinstraße abzubiegen. Ein 19-jähriger Motorradfahrer, der hinter der 54-Jährigen gefahren war, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Bei dem anschließenden Sturz wurde der 19-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell