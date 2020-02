Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle rund ums Auto: Vom Portemonnaie über Kennzeichen bis zum Auspuff

Mönchengladbach (ots)

Bei den angezeigten Fällen von Diebstählen aus und an Autos reichte das Beutespektrum in den vergangenen Tagen vom Portemonnaie über Kennzeichen bis zur Auspuffanlage.

Aus einem Peugeot L, der am Donnerstag, 6. Februar, in Gladbach an der Gasthausstraße nur für kurze Zeit geparkt worden war, verschwand eine Geldbörse unter anderen mit Ausweispapieren. Ein unbekannter Täter hatte zwischen 16.05 und 16.10 Uhr eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Eine Scheibe der Beifahrertür war auch am Mittwoch, 5. Februar, zwischen 18 und 18.20 Uhr im Westend an der Vitusstraße an einem Skoda Fabia zu Bruch gegangen. Die Beute war eine Handtasche mit verschiedenen Gegenständen.

An einem Mini Cooper wurden in Bettrath-Hoven an der Veilchenstraße irgendwann im Zeitraum von Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, und Donnerstag, 6. Februar, 8 Uhr, beide Kennzeichenschilder entwendet.

Ein Kennzeichendiebstahl wurde auch in Holt an der Monschauer Straße registriert; begangen zwischen Sonntag, 2. Februar, 0.30 Uhr, und Mittwoch, 5. Februar, 19 Uhr.

Ein Ford-Kuga-Fahrer hatte seinen Wagen am Dienstag, 4. Februar, gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in Neuwerk an der Engelblecker Straße abgestellt. Am nächsten Tag, gegen 15 Uhr, nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, habe er ein merkwürdiges Geräusch während der Fahrt gehört, berichtete er. In einer Werkstatt sei festgestellt worden, dass der Mittelschalldämpfer offenbar mehr oder weniger fachmännisch entfernt worden sei. Vermutlich wurde die Tat in der Nacht zwischen 23 und 6 Uhr begangen.

Auch an einem VW Golf, der von Montag, 3. Februar, 15 Uhr, bis Donnerstag, 6. Februar, 15.30 Uhr, auf einem Parkplatz in Hardterbroich-Pesch an der Straße Reyerhütte stand, hatten es unbekannte Täter auf den Auspuff abgesehen. Der Fahrer bemerkte ein extrem lautes Auspuffgeräusch und entdeckte dann eine Beschädigung an der Verrohrung der Auspuffanlage unter dem Fahrzeug. Offenbar hatten die Täter den Versuch unternommen, den Auspuff an der betroffenen Stelle abzuschneiden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

