Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Welschbillig Ittel (ots)

Am Montag, 10.02.2020, kam es - zwischen 10:40 und 13:30 Uhr - zu einem Verkehrsunfall in der Oberstraße 24 in Welschbillig OT Ittel. Hierbei beschädigte das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich durch rückwärtiges Fahren, Teile der Gartenmauer und des darauf befindlichen Zauns am zuvor genannten Anwesen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

pischweich@polizei.rlp.de

Telefon: 06502-9157-10



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell