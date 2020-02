Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zahlreiche Fensterscheiben Nähe Bahnhof Idar-Oberstein mutwillig eingeschlagen

Idar-Oberstein (ots)

An einem Geschäftshaus gegenüber des Bahnhofes Idar-Oberstein schlug ein unbekannter Täter vermutlich mit einem Not- bzw. Rettungshammer zahlreiche Fensterscheiben ein. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

